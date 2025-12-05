Ричмонд
В двух районах Омской области ввели карантин из-за бешенства

Режим ограничений продлится до февраля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В начале декабря 2025 года в двух муниципалитетах Омской области ввели карантин. Причине — обнаружение вируса бешенства у животных в поселке Речной Омского района и в личном подсобхозяйстве в деревне Пашенная Роща Павлоградского района.

Режим ограничений будет действовать в течение двух месяцев — до 2 февраля. На этот период в эпизоотических очагах и на близлежащей территории специалисты проведут профилактические мероприятия. Их организуют для предотвращения распространения инфекции.

Это уже не первые случаи бешенства в регионе за последнее время. Только в Омском районе с сентября 2025 года зафиксировали 8 таких случаев. Ранее вирус также находили в Нижнеомском, Тюкалинском, Черлакском и Калачинском районах.

Мы также писали, что областной суд оставил в силе приговор омичке, истязавшей ребенка.