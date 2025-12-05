Суд оштрафовал рэпера Icegergert на две тысячи рублей за лозунг в поддержку АУЕ*

Напомним, инцидент с рэпером произошел еще в начале ноября. Тогда во время своего концерта в Санкт-Петербурге он решил произнести тост, но внезапно выкрикнул лозунг в поддержку АУЕ*. Как следствие, начались разбирательства. В один момент даже сообщалось, что музыканту может грозить 15 суток ареста.