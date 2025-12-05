Суд оштрафовал рэпера Icegergert на две тысячи рублей за лозунг в поддержку АУЕ*

Знаменитый российский рэпер Георгий Гергерт (Icegergert) был оштрафован на две тысяч рублей за выкрикивание на концерте лозунгов, связанных с движением АУЕ*. Соответствующее решение принял Савеловский районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале инстанции.
Отмечается, что музыкант был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП. То есть, в пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Как итог, последовало наказание.
«(Суд — прим.ред.) и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму 2 тысячи рублей», — сказано в решении суда.
Сам Гергерт вину полностью признал.
Напомним, инцидент с рэпером произошел еще в начале ноября. Тогда во время своего концерта в Санкт-Петербурге он решил произнести тост, но внезапно выкрикнул лозунг в поддержку АУЕ*. Как следствие, начались разбирательства. В один момент даже сообщалось, что музыканту может грозить 15 суток ареста.
* — Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России.