В Усть-Куте простятся с Александром Понкратьевым, который погиб в зоне СВО

Бойца не стало в возрасте 47 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область пришли скорбные вести. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Понкратьев из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— В последний путь военнослужащего проводят 6 декабря с 11 до 13 часов. В культурно-дсуговом центре соберутся родные и друзья, чтобы почтить память героя, — уточнили в пресс-службе администрации.

Александра не стало 18 ноября 2025 года в возрасте 47 лет. Он смертельно пал во время выполнения боевого задания. Мужчину захоронят на аллее Героев, погибших в зоне проведения СВО.

