600 эпизодов в 78 регионах России: Задержаны подозреваемые в дистанционном хищении денег

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в дистанционном хищении средств с банковских карт россиян. На счету преступников более 600 эпизодов в 78 регионах страны. Также в руки правоохранителей попал разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate для удаленной кражи денег. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.