600 эпизодов в 78 регионах России: Задержаны подозреваемые в дистанционном хищении денег

МВД задержало подозреваемых в дистанционных хищениях денег на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в дистанционном хищении средств с банковских карт россиян. На счету преступников более 600 эпизодов в 78 регионах страны. Также в руки правоохранителей попал разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate для удаленной кражи денег. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Совместную операцию по задержанию межрегиональной группировки, отметила Волк, провели полицейские из Москвы, Ростовской и Самарской областей.

«Они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны. В их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate», — отметила представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сотрудники МВД и ФСБ задержали 11 человек, которых подозревают в хищении более 5,2 млн рублей у участников военной спецоперации.

Также сообщалось, что более 20 человек, в том числе полицейские, обвиняются в обмане участников специальной военной операции таксистами в подмосковном аэропорту Шереметьево.

