В Свердловской области приставам запретили получать и дарить подарки на Новый год

Свердловские приставы не могут получать и дарить подарки в новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Свердловским приставам запретили принимать и дарить подарки в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. Запрет связан с выполнением служебных обязанностей.

Запрет содержится в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в ФЗ «О противодействии коррупции» и в положениях Гражданского кодекса РФ.

— Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами, — пояснили в ведомстве.

К числу подарков относятся: деньги, цветы, сувениры, продукты и другие предметы. За получение подарков сотрудникам грозит наказание вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Если подарок расценивается как взятка, то работника привлекут к уголовной ответственности.