Не только чиновники, но и браконьеры начали подготовку к Новому году во Владивостоке

На центральной площади Владивостока тем временем вовсю монтируют новогодний городок. Искусственную ёлку начали собирать ещё в двадцатых числах ноября, вскоре начали готовить основу для катка. В этом году каток будет в виде небольшой прямоугольной площадки, а не дорожки по периметру всего городка. Не будет и ледовой горки — очевидно, потому, что в прошлом сезоне на ней были случаи травмирования детей. Сцена будет, но программа новогоднего концерта пока неизвестна.