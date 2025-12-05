Не только чиновники, но и браконьеры начали подготовку к Новому году во Владивостоке

Стихийную торговую точку на тротуаре проинспектировали прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко, представители правоохранительных органов, городской администрации и добровольческого отряда «Тигр-Правопорядок». Никаких разрешительных документов у продавцов ожидаемо не оказалось.
Возбуждено дело об административном правонарушении, начата доследственная проверка, по итогам которой могут открыть ещё и уголовное дело, 145 выставленных на продажу деревьев хвойных пород конфискованы.
Прокуратура оценит законность добычи этих деревьев. «Чёрные лесорубы» тоже готовятся к Новому году — в первые дни декабря патруль Рощинского лесничества при обследовании территории лесного фонда Вострецовского участкового лесничества обнаружил незаконную вырубку 140 елей и пихт. Были оперативно установлены личности лесорубов — двое мужчин, их уже задержали. Грузовик Mitsubishi Fuso, используемый для транспортировки добычи, эвакуирован на арест-площадку.
На центральной площади Владивостока тем временем вовсю монтируют новогодний городок. Искусственную ёлку начали собирать ещё в двадцатых числах ноября, вскоре начали готовить основу для катка. В этом году каток будет в виде небольшой прямоугольной площадки, а не дорожки по периметру всего городка. Не будет и ледовой горки — очевидно, потому, что в прошлом сезоне на ней были случаи травмирования детей. Сцена будет, но программа новогоднего концерта пока неизвестна.
В прошлые годы новогодний городок на площади Борцов Революции едва успевали подготовить и открыть к концу декабря.