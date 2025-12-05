Да сколько можно — опять в Кишиневе «черная пятница»: Кто в столице попал под отключения электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключении электричества в связи с проведением запланированных работ в Кишиневе в пятницу, 5 декабря.
Центр.
Ул. А. Е. Крушеван, 3, 14, Др. Виилор, 30/3, 34, M. Г. Гросу, 30, 30/2, В. Докучаева, 38 — с 09:40 до 16:00.
Чеканы.
Ул. Бульбоака, 29, 42, 45, Бутучень, 18, 22−42, 21−39, M. Дрэган, 38, Васлуй, 49A — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка.
Ул. К. Орхеюлуй, 3, 11, 21−35, 16, Кэрэушилор, 4, Дойна, 2−6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1/1, 3, 3A, 2, Подгоренилор, 4−6, 7A — с 09:00 до 17:00.
