Не плавает, а ходит по дну: жителям Приморья показали скрытную и ядовитую рыбку-мандаринку

Самое удивительное — мандаринка почти не плавает. Вместо этого она опирается на свои плавники, как на ножки, и перемещается по дну маленькими шажками, будто гуляет по морскому песку. Такой способ передвижения редко встречается у рыб и делает мандаринку уникальным объектом для наблюдения.