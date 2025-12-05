Не плавает, а ходит по дну: жителям Приморья показали скрытную и ядовитую рыбку-мандаринку

В Приморском океанариуме открыли секрет одной из самых удивительных обитательниц тропических вод — рыбы-мандаринки. Несмотря на яркую расцветку, эту малышку легко пропустить: она очень маленькая и скрытная. Но благодаря макросъемке посетители могут рассмотреть ее во всех деталях.
Почему она синяя?
Редкий синий окрас мандаринки — не просто пигмент. Этот цвет создают особые клетки-иридофоры, которые отражают свет, словно микроскопические зеркала. В воде рыба буквально «светится», переливаясь яркими волнами.
Танец влюбленных.
Во время брачного сезона мандаринки устраивают настоящее шоу. Самец и самка выстраиваются бок о бок и плавно поднимаются в толще воды, синхронно расправляя плавники. Этот красивый ритуал напоминает изящный танец, который можно увидеть только в определенное время.
Осторожно, ядовита!
Мандаринка не только красива, но и опасна. Ее тело покрыто токсичной слизью, которая защищает от хищников. Ученые отмечают, что слизь имеет специфический запах, сигнализирующий: «Не трогай!». Это эффективный способ выжить в мире крупных охотников.
Она не плавает, а «ходит».
Самое удивительное — мандаринка почти не плавает. Вместо этого она опирается на свои плавники, как на ножки, и перемещается по дну маленькими шажками, будто гуляет по морскому песку. Такой способ передвижения редко встречается у рыб и делает мандаринку уникальным объектом для наблюдения.
Сотрудники океанариума подчеркивают: чтобы заметить эту скрытную рыбку, нужно внимательно всмотреться в детали подводного мира. Возможно, в следующий визит именно вам посчастливится увидеть, как мандаринка «прошагает» мимо камня или исполнит свой танец для избранного партнера.