В Уфе через 20 лет исполнилась просьба жителей микрорайона Баланово.

В этом году установили 199 светильников, 47 опор, более 6,5 питающего кабеля на 11 участках: ул. Башкирской Кавдивизии проезд от ул. Гилева до ул. Башкирской Кавдивизии; бульвар Героев Труда на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до ул. Березовой; ул. Учительская на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до ул. Учительской, 1б; ул. Баланово на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до кладбища «Демское»; ул. Я. Коласа на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до ул. 2-я Строителей; ул. 2-я Строителей на участке от ул. Я. Коласа до ул. 1-я Строителей, ул. 1-я Строителей; ул. Карагайская; ул. Майора Зимина; ул. Соловьиная; бульвар Героев войны.