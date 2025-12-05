Ученые из Нидерландов выяснили, какой орех возвращает память пожилым людям

Учёные из голландского Маастрихтского университета провели исследование, во время которого выяснили, что арахис способен улучшать кровоток в мозге у пожилых людей, что способствует улучшению памяти, материал из Fox News перевел aif.ru.
Уточняется, что в эксперименте принял участие 31 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Они употребляли 60 граммов жареных несолёных орехов в день в течение 16 недель. Согласно данным МРТ, кровоток в их мозге увеличивался в среднем на 3,6%, особенно положительные изменения были характерны для долей, которые являются центрами мышления и языковых способностей.
«Регулярное употребление арахиса улучшило не только кровоток, но и память: участники показали в среднем на 5,8% лучше результаты в тестах на память», — говорится в материале.
По словам исследователей, ненасыщенные жиры, растительный белок, клетчатка, полифенолы и L-аргинин, содержащиеся в арахисе, поддерживают функционирование сосудистой системы и способствуют здоровью мозга за счет антиоксидантного эффекта.
Однако арахис следует есть с осторожностью из-за возможности аллергии на него.
