Ученые из Нидерландов выяснили, какой орех возвращает память пожилым людям

Уточняется, что в эксперименте принял участие 31 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Они употребляли 60 граммов жареных несолёных орехов в день в течение 16 недель. Согласно данным МРТ, кровоток в их мозге увеличивался в среднем на 3,6%, особенно положительные изменения были характерны для долей, которые являются центрами мышления и языковых способностей.