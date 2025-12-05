В Ленобласти отреставрировали древнюю плиту из Хакасии возрастом 5 тыс. лет

«У нашего областного центра реставрации есть современная лаборатория по восстановлению каменных предметов. Так как петроглифы — это тоже памятники из камня, их реставрация для нас является ключевым направлением. Мы активно развиваем сотрудничество с Хакасией, выстраивая не просто обмен услугами, а полноценное партнерство между музеями. Это позволит не только сохранять, но и всесторонне изучать и показывать людям уникальное наследие древности», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.