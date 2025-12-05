Ричмонд
В Ленобласти отреставрировали древнюю плиту из Хакасии возрастом 5 тыс. лет

Сначала мастера ll века изобразили на ней животных, а спустя столетия другой художник добавил человеческую фигуру.

Плиту из Хакасии возрастом 5 тыс. лет отреставрировали в Ленинградской области в соответствии с целями Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На плите видны наслоения разных эпох: сначала древние мастера ll века изобразили животных, а спустя столетия другой художник добавил человеческую фигуру. Так один камень объединил послания из разных веков. Эта находка дает материал для научных исследований, открытий историков и археологов.

«У нашего областного центра реставрации есть современная лаборатория по восстановлению каменных предметов. Так как петроглифы — это тоже памятники из камня, их реставрация для нас является ключевым направлением. Мы активно развиваем сотрудничество с Хакасией, выстраивая не просто обмен услугами, а полноценное партнерство между музеями. Это позволит не только сохранять, но и всесторонне изучать и показывать людям уникальное наследие древности», — отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.