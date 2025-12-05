Ричмонд
Хоккеист Овечкин забросил две шайбы и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ

Капитан американской хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче c «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Последняя шайба спортсмена — 14-я в сезоне, 911-я в регулярных чемпионатах и 988-я с учетом плей-офф. На данный момент Овечкин на 28 голов отстает от рекорда хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Российский форвард во второй раз в сезоне забрасывает более одной шайбы за игру. 12 дней назад он оформил хет-трик.

Ранее нападающий Александр Овечкин в выездном матче против «Монреаль Канадиенс» чуть не подрался с нападающим ХК Джошем Андерсоном. В итоге игроков разняли, и судья назначил обоим малый штраф.

Несмотря на это, тот матч вышел для Овечкина удачным. Нападающий забросил три шайбы, повторив рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков старше 40 лет.

В апреле хоккеист побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба в тот день стала для него 895-й в карьере против 894 голов Гретцки.