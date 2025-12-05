Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали про открытие двух новых кинотеатров в Минске

Два новых кинотеатра откроются в Минске — вот где.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали про открытие двух новых кинотеатров в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на администрацию Октябрьского района столицы.

Как ожидается, в декабрь 2025 года будет открыт новый кинотеатр в Minsk City Mall, расположенный возле станции метро «Вокзальная». В нем будет четыре кинозала, оформленный в разных стилях и рассчитанных на 269, 156, 60 и 29 мест. Первые показы запланированы на 17 декабря.

Еще один новый кинотеатр появится в торговом центре Avia Mall на улице Братской. Однако пока не названы точные сроки работы.

Кстати, популярный минский кинотеатр у метро закроют на капремонт в 2026.

Тем временем названы даты и стоимость личных встреч с белорусским Дедом Морозом в поместье в Беловежской пуще: «10 рублей за 10 минут».

Ранее лесхозы озвучили цены на новогодние елки в Минске в 2025 году.