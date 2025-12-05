Власти сказали про открытие двух новых кинотеатров в Минске

Как ожидается, в декабрь 2025 года будет открыт новый кинотеатр в Minsk City Mall, расположенный возле станции метро «Вокзальная». В нем будет четыре кинозала, оформленный в разных стилях и рассчитанных на 269, 156, 60 и 29 мест. Первые показы запланированы на 17 декабря.