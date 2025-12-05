Власти сказали про открытие двух новых кинотеатров в Минске. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на администрацию Октябрьского района столицы.
Как ожидается, в декабрь 2025 года будет открыт новый кинотеатр в Minsk City Mall, расположенный возле станции метро «Вокзальная». В нем будет четыре кинозала, оформленный в разных стилях и рассчитанных на 269, 156, 60 и 29 мест. Первые показы запланированы на 17 декабря.
Еще один новый кинотеатр появится в торговом центре Avia Mall на улице Братской. Однако пока не названы точные сроки работы.
Кстати, популярный минский кинотеатр у метро закроют на капремонт в 2026.
