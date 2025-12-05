США ударили по лодке с наркоторговцами в Тихом океане

Напомним, подобные удары США наносят не в первый раз. Так, в октябре Вашингтон атаковал судна наркоторговцев сначала в Карибском море, а затем и в Тихом океане. Во втором случае были уничтожены сразу 14 человек. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США продолжат кампанию по борьбе с наркоторговлей.