Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ударили по лодке с наркоторговцами в Тихом океане

Вашингтон продолжает кампанию по борьбе с наркоторговлей.

Источник: Комсомольская правда

Американская армия в Тихом океане уничтожила судно, перевозившее наркотики. Об этом сообщило Южное командование ВС США. Соответствующий пост опубликован на странице ведомства в социальных сетях.

Как следует из заявления, все произошло в пятницу, 5 декабря. Тогда США в рамках продолжающейся кампании по борьбе с наркоторговлей нанесли новый удар. Было поражено судно с торговцами запрещенными веществами.

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики и шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана», — сообщает Южное командование ВС США.

Также подчеркивается, что в момент удара на борту находились четыре человека. Все они были убиты. Как уверяет Вашингтон, каждый из них был «наркотеррористом».

Напомним, подобные удары США наносят не в первый раз. Так, в октябре Вашингтон атаковал судна наркоторговцев сначала в Карибском море, а затем и в Тихом океане. Во втором случае были уничтожены сразу 14 человек. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США продолжат кампанию по борьбе с наркоторговлей.