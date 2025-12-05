США ударили по лодке с наркоторговцами в Тихом океане

Американская армия в Тихом океане уничтожила судно, перевозившее наркотики. Об этом сообщило Южное командование ВС США. Соответствующий пост опубликован на странице ведомства в социальных сетях.
Как следует из заявления, все произошло в пятницу, 5 декабря. Тогда США в рамках продолжающейся кампании по борьбе с наркоторговлей нанесли новый удар. Было поражено судно с торговцами запрещенными веществами.
«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики и шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана», — сообщает Южное командование ВС США.
Также подчеркивается, что в момент удара на борту находились четыре человека. Все они были убиты. Как уверяет Вашингтон, каждый из них был «наркотеррористом».
Напомним, подобные удары США наносят не в первый раз. Так, в октябре Вашингтон атаковал судна наркоторговцев сначала в Карибском море, а затем и в Тихом океане. Во втором случае были уничтожены сразу 14 человек. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США продолжат кампанию по борьбе с наркоторговлей.