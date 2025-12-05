Для юных москвичей подготовили викторины о зимних играх и видах спорта

Во время прохождения викторины о старинных зимних забавах ребята смогут узнать, как проводили свободное время московские дети в прошлом. Участники от шести до семи лет познакомятся с правилами игры «У медведя во бору», узнают, какие подручные средства использовали для клюшкования, а также отгадают, как называется игра, где нужно взобраться на снежную гору и удержаться на вершине. Ребятам от 8 до 10 лет предстоит разобраться в правилах настольной игры бирюльки и вспомнить название стишка для выбора водящего в подвижных играх. Участники 11−13 лет узнают, когда на Руси была популярна игра в лапту и сколько человек могли в нее играть, а также выяснят, где в Москве в 1930‑е годы находился самый длинный склон для катания на санях.