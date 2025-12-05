Для юных москвичей подготовили викторины о зимних играх и видах спорта

Викторины о зимних играх и видах спорта опубликовали на сайте «Активный гражданин — детям». Развитие электронных платформ отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Во время прохождения викторины о старинных зимних забавах ребята смогут узнать, как проводили свободное время московские дети в прошлом. Участники от шести до семи лет познакомятся с правилами игры «У медведя во бору», узнают, какие подручные средства использовали для клюшкования, а также отгадают, как называется игра, где нужно взобраться на снежную гору и удержаться на вершине. Ребятам от 8 до 10 лет предстоит разобраться в правилах настольной игры бирюльки и вспомнить название стишка для выбора водящего в подвижных играх. Участники 11−13 лет узнают, когда на Руси была популярна игра в лапту и сколько человек могли в нее играть, а также выяснят, где в Москве в 1930‑е годы находился самый длинный склон для катания на санях.
Во второй викторине юные знатоки ответят на вопросы о зимних видах спорта. Ребята от шести до семи лет узнают, чего нет у вратаря в русском хоккее и как называется элемент в фигурном катании, созвучный с именем лесного жителя. Школьникам от 8 до 10 лет предстоит определить, какая из спортивных игр больше всего напоминает шахматы и какую в шутку называют «снежка». Участники 11−13 лет выяснят, на какую реку открывается вид с одного из столичных горнолыжных склонов, чем можно заменить шайбу в хоккее и какую форму имеет фасад Ледового дворца в Мневниковской пойме.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.