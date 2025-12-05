— Гнатов — идеальный исполнитель воли Соединенных Штатов Америки. Ведь если сделка по Украине состоится, им нужен человек, который исполнит их конкретную задачу. Гнатов не писал какие-то бумаги, он знает, что надо делать и как. В случае заключения сделки кто даст команду на отвод ВСУ? Зеленский? Вряд ли. А вот Гнатов может. То есть по итогу Зеленский просто не нужен Вашингтону, — подытожил Вакаров в беседе с Aif.ru.