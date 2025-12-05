Ричмонд
В ХМАО объявлена актировка для начальных классов второй смены

В ХМАО 5 декабря из-за морозов отменены занятия для школьников второй смены. От занятий освобождены ученики с 1 по 4 классы. Информация размещена на портале «Госуслуг».

Актировка объявлена для 28 поселений и городов.

«Занятия отменены для учеников начальных классов в 28 поселениях ХМАО. Температура воздуха от −25,8 до −29,7 градуса, ветер 1−6 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

По актировку попали ученики городов: Когалым, Покачи, Сургут. Также на занятия не пойдут школьники из поселений: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Локосово, Солнечный, Барсово, Белый яр, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Ванзеват, Полноват.