Амурская тигрица Рокси в зимней шубке нежится в снегу: милые фото из красноярского зоопарка

Среди всех подвидов тигров амурский, или уссурийский, — единственный настоящий «хозяин снегов». В то время как его собратья — бенгальские в Индии или суматранские в Индонезии — обитают в жарких тропиках, этот величественный хищник покорил суровые морозы Дальнего Востока России.

Его главный секрет — уникальная зимняя шуба, настоящее чудо природной инженерии. Она состоит из двух слоёв: плотный подшёрсток надёжно удерживает тепло, а длинная остевая шерсть отталкивает влагу и снег. Толщина этого великолепного меха может достигать пяти сантиметров на спине и десяти — на животе и лапах.

Именно поэтому зимой тигр выглядит особенно пушистым и могучим. К осени мех густеет, а к лету линяет, чтобы хищник мог легче переносить сезонную жару. На этих снимках амурская тигрица по кличке Рокси демонстрирует свою роскошную зимнюю «шубку» во всей красе.