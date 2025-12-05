Амурская тигрица Рокси в зимней шубке нежится в снегу: милые фото из красноярского зоопарка

Среди всех подвидов тигров амурский, или уссурийский, — единственный настоящий «хозяин снегов». В то время как его собратья — бенгальские в Индии или суматранские в Индонезии — обитают в жарких тропиках, этот величественный хищник покорил суровые морозы Дальнего Востока России. Его главный секрет — уникальная зимняя шуба, настоящее чудо природной инженерии. Она состоит из двух слоёв: плотный подшёрсток надёжно удерживает тепло, а длинная остевая шерсть отталкивает влагу и снег. Толщина этого великолепного меха может достигать пяти сантиметров на спине и десяти — на животе и лапах. Именно поэтому зимой тигр выглядит особенно пушистым и могучим. К осени мех густеет, а к лету линяет, чтобы хищник мог легче переносить сезонную жару. На этом снимке амурская тигрица по кличке Рокси демонстрирует свою роскошную зимнюю «шубку» во всей красе.