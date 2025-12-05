Большой театр начал продажи четвертого блока билетов на «Щелкунчика»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Продажи билетов на последний в декабре блок новогодних спектаклей балета «Щелкунчик», которые состоятся 30 и 31 декабря в Большом театре, стартовали в 10.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости.
В пятницу в 10.00 мск на официальном сайте Большого театра России стартовали продажи финального блока билетов на балет «Щелкунчик», показы которого состоятся 30−31 декабря.
Первыми открылись продажи на спектакль 30 декабря в 12.00 мск. С 11.00 мск 5 декабря можно приобрести билеты на представление 30 декабря в 19.00 мск.
С 12.00 мск в пятницу стартуют продажи на спектакль 31 декабря в 12:00 мск. На финальный в этом году показ 31 декабря 18:00 билеты можно будет приобрести на сайте с 13.00 мск.