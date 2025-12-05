Глава свердловского парламента Бабушкина запустила новую традицию. Фото

По словам Бабушкиной, новая традиция нужна для того, чтобы волонтеры могли лично общаться, подводить итоги и планировать дальнейшую работу. «“Серебряные” волонтеры — это важная и уважаемая часть добровольческого движения на Урале. Я пожелала каждому не терять жизненной активности, делиться ценным опытом и продолжать делать добрые дела для нашего региона и всей страны», — сказала спикер заксобрания.