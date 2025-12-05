Во Владимирской области более пяти тысяч женщин нашли работу с начала года

Всего среди трудоустроенных подавляющее большинство (свыше 80%) составляют женщины в возрасте от 30 до 54 лет, а также молодежь до 29 лет. Наиболее часто они выбирают следующие позиции: специалист, менеджер, продавец-кассир, бухгалтер и администратор. Кроме того, кадровый центр «Работа России» предоставляет женщинам возможность бесплатного профессионального обучения, психологическую помощь, а также участие в ярмарках вакансий и мероприятиях женского клуба. Для тех, кто хочет реализовать себя в предпринимательстве, доступна единовременная выплата на открытие собственного дела.