Во Владимирской области более пяти тысяч женщин нашли работу с начала года

Свыше 5 тыс. жительниц Владимирской области трудоустроились с начала года при поддержке кадровых центров. Содействие занятости отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
«Для каждой соискательницы мы подбираем вакансии с учетом ее образования, квалификации и места жительства. При необходимости можем найти работу с гибким графиком, что особенно важно для женщин с детьми», — подчеркнул министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.
Всего среди трудоустроенных подавляющее большинство (свыше 80%) составляют женщины в возрасте от 30 до 54 лет, а также молодежь до 29 лет. Наиболее часто они выбирают следующие позиции: специалист, менеджер, продавец-кассир, бухгалтер и администратор. Кроме того, кадровый центр «Работа России» предоставляет женщинам возможность бесплатного профессионального обучения, психологическую помощь, а также участие в ярмарках вакансий и мероприятиях женского клуба. Для тех, кто хочет реализовать себя в предпринимательстве, доступна единовременная выплата на открытие собственного дела.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.