В Новосибирске выставят на торги железнодорожные дома-памятники

Объект по адресу ул. Якушева, 144 и 142 являются памятниками культурного наследия, включённым в государственный реестр. Решение о его приватизации принято на основании протокола комиссии от 20 ноября 2025 года. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии разместит всю информацию о конкурсе на официальных сайтах.