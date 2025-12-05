Ричмонд
В Новосибирске выставят на торги железнодорожные дома-памятники

Здания комплекса станции «Ново-Николаевск» на Якушева, 144 и 142 приватизируют через электронный конкурс.

Источник: Комсомольская правда

Исторические здания — Дом жилого комплекса станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги — выставят на продажу в Новосибирске. Торги пройдут в электронной форме в рамках прогнозного плана приватизации на 2025 год. Об этом стало известно из постановления мэрии Новосибирска.

Объект по адресу ул. Якушева, 144 и 142 являются памятниками культурного наследия, включённым в государственный реестр. Решение о его приватизации принято на основании протокола комиссии от 20 ноября 2025 года. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии разместит всю информацию о конкурсе на официальных сайтах.

Продажа будет проводиться с соблюдением федеральных законов о приватизации и охране объектов культурного наследия. Новый собственник обязан будет обеспечить сохранность памятника.