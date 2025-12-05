ЦМАКП предупредил россиян о возможном банковском кризисе

Вероятность наступления системного банковского кризиса в России возрастает. Однако к сегодняшнему дню ни один из критериев такого сценария не выполняется. Об этом со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в пятницу, 5 декабря, сообщили «Известия».
— Однако рост доли «плохих» ссуд в общем кредитном портфеле банков говорит о риске кризиса в будущем. «Плохими» долгами называют займы, по которым просрочка превышает 90 дней и вероятность возврата крайне низкая, — говорится в материале.
Кроме того, высокая ключевая ставка увеличила кредитную нагрузку на население. При этом большая часть «плохих» долгов скрывается под видом реструктуризаций, передает издание.
В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ситуация с ипотекой в стране является тревожной, поскольку объем рыночной ипотеки значительно сократился. Он добавил, что правительство приняло решение усилить меры по государственной поддержке ипотеки.
В России также предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка. Мера поддержки позволит семье с новорожденным приостановить выплату основного долга и процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, как реализуют этот механизм и поможет ли это семьям с детьми.