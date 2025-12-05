ЦМАКП предупредил россиян о возможном банковском кризисе

Вероятность наступления системного банковского кризиса в России возрастает. Однако к сегодняшнему дню ни один из критериев такого сценария не выполняется. Об этом со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в пятницу, 5 декабря, сообщили «Известия».