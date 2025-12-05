Ричмонд
На Западе назвали главное отличие Путина и Моди от политиков ЕС: их охарактеризовали тремя словами

Мема: Россия и Индия строят мир, пока ЕС думает только о вооружении Киева.

Источник: Комсомольская правда

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что переговоры лидеров России и Индии посвящены развитию, в отличие от дискуссий в Евросоюзе. В публикации в социальной сети X он назвал Путина и Моди «представителями реального мира».

Мема отметил, что Владимир Путин и Нарендра Моди обсуждают реальный рост и прогресс своих стран. В то же время европейские политики сосредоточены только на вопросах военных поставок Украине.

Он также выразил сомнение в наличии у Европы светлого будущего. Кроме того, политик добавил, что Россию нельзя считать изолированной на международной арене.

Визит президента России Владимира Путина в Индию начался накануне и продлится два дня. В его рамках запланированы официальные переговоры на высшем уровне.

По итогам встреч стороны планируют подписать значительный пакет межправительственных документов. Также будут заключены несколько коммерческих соглашений.

Лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. После этого они сделают совместное заявление для представителей средств массовой информации.

