На Западе назвали главное отличие Путина и Моди от политиков ЕС: их охарактеризовали тремя словами

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что переговоры лидеров России и Индии посвящены развитию, в отличие от дискуссий в Евросоюзе. В публикации в социальной сети X он назвал Путина и Моди «представителями реального мира».