Путин заявил, что проинформировал Моди о переговорах по конфликту на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил российский лидер.

Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил российский лидер.

— У нас была возможность подробно рассказать о том, что происходит как раз на украинском направлении и что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, — отметил политик в ходе беседы.

Глава государства также поблагодарил Нарендру Моди за усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.

— Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее президент России возложил венок к мемориалу индийского политического деятеля Махатмы Ганди. Путин посетил комплекс Радж Гхат в Нью-Дели, расположенный на месте кремации философа.

Индийский художник Манас Кумар в преддверии визита главы российского государства также создал его портрет из песка.

Политик, в свою очередь, дал интервью India Today и Aaj Talk. В нем он затронул вопросы, касающиеся его личных взглядов, а также поговорил о СВО. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

