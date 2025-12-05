Ричмонд
В Краснодаре временно перекроют участок улицы Выездной 7 декабря

Улицу Выездную частично перекроют в Краснодаре для проведения забега.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре временно перекроют участок улицы Выездной 7 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения введут на участке улицы Выездной от улицы Жукова до улицы Богатырской. в жилом районе Новознаменский. Движение перекроют для благотворительного забега «Своих не бросаем», который проведут с 10:00 до 12:00.

Автобусы № 19 и № 89 будут объезжать перекрытый участок по улице Владимира Волкова.

Водителей и пассажиров просят быть внимательнее и планировать маршрут с учетом изменений.