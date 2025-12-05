«Мимишный сервис»: котенок Мими в такси стал настоящей звездой Атырау

По образованию он юрист, а после армии решил работать в такси. Живет с мамой и братом, которые поначалу были против появления животного в доме, но быстро изменили мнение и полюбили нового члена семьи. Первый опыт разлуки оказался тяжелым: однажды Мейрбек оставил котенка всего на два часа, а тот весь день просидел у двери. После этого он начал брать Мими с собой на работу. Теперь котенок каждый день ездит с ним, а в обед они заходят в одно и то же кафе, где Мими уже знают и ждут.