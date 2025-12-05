Этнограф Гаммадова объяснила смысл песни из последнего видео Усольцевой

Перед своим исчезновением Ирина Усольцева опубликовала загадочное видео, в котором звучит песня Татьяны Поклад «На горе калина». На эту композицию также был снят видеоклип. Его смысл объяснила этнограф Фатима Гаммадова.
В видеоклипе женщина идет по темному мрачному лесу, рядом с ней — человек, похожий на шута, в маске Солнца. Женщина чувствует себя плохо и плачет. Затем она заходит в реку и тонет — ее синеющее тело покачивается на воде. В следующем кадре она оказывается в глубокой пещере. В следующем — полностью охвачена огнем. Сквозным образом всего клипа становится скелет в лесу, сквозь который прорастает трава.
Этнограф пояснила, что в клипе показан языческий славянский обряд. По ее словам, его проводили пожилые женщины. При внимательном просмотре можно увидеть испытания водой и огнем, а также символы смерти, знакомые по русским сказкам. Все это, утверждает Гаммадова, составляет обряд очищения, в котором человек в маске Солнца выступает проводником. После прохождения всех испытаний человек очищается и переходит в новое состояние.
Гаммадова отметила, что такой обряд проводили тогда, когда человек находился в крайне тяжелом состоянии и не мог самостоятельно справиться с серьезными жизненными трудностями.
— В обряде много символов смерти. Но это не смерть в прямом ее значении, это не переход в иной мир. Там позитив. Смерть — как символ отмирания старого, проблемного, того, что мучает и мешает жизни. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную, — заключила Фатима Гаммадова в беседе с Aif.ru.
Новые детали появились в деле исчезнувшего в тайге Сергея Усольцева. По данным СМИ, мужчина имел оружие. Сообщается, что у Усольцева были финансовые проблемы: к нему подали судебные иски сразу несколько компаний. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.