Этнограф Гаммадова объяснила смысл песни из последнего видео Усольцевой

В видеоклипе женщина идет по темному мрачному лесу, рядом с ней — человек, похожий на шута, в маске Солнца. Женщина чувствует себя плохо и плачет. Затем она заходит в реку и тонет — ее синеющее тело покачивается на воде. В следующем кадре она оказывается в глубокой пещере. В следующем — полностью охвачена огнем. Сквозным образом всего клипа становится скелет в лесу, сквозь который прорастает трава.