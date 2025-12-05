Минимизация подделок: все дипломы без QR-кода признаются недействительными

Наряду с этим МКИ и МВД РК на постоянной основе ведут мониторинг и пресекают факты изготовления и продажи поддельных дипломов. Согласно статье 385 УК РК, подделка или использование подложных документов влечет штраф, исправительные работы либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.