В Пермском крае вспоминают жертв пожара в клубе «Хромая лошадь»

Пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел ночь на 5 декабря 2009 года. В ту ночь в увеселительном заведении, отмечавшем свое восьмилетие, был аншлаг. В результате пожара погибли 156 человек. Причиной возгорания, как установили следственные органы, стал запущенный в помещении фейерверк.