Депутат Барбашин рассказал челябинским школьникам об освобождении Крыма и операциях в Сирии. Фото

Ветеран поделился со школьниками подробностями своей службы, включая участие в событиях по освобождению Крыма и выполнении задач на Северном Кавказе и в Сирии. Подростков привлекли боевые награды Барбашина. Ребята рассмотрели ордена, а многие даже поделились историями о своих отцах, которые служат в зоне специальной военной операции.