Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Барбашин рассказал челябинским школьникам об освобождении Крыма и операциях в Сирии. Фото

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО и руководитель фонда «Объединение.РФ» Артем Барбашин провел урок мужества для пятиклассников. Дважды кавалер ордена Мужества рассказал ученикам о своей службе и боевых операциях, сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда.

Депутат гордумы Барбашин обладает двумя орденами Мужества.

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО и руководитель фонда «Объединение.РФ» Артем Барбашин провел урок мужества для пятиклассников. Дважды кавалер ордена Мужества рассказал ученикам о своей службе и боевых операциях, сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда.

«В актовом зале среднеобразовательной школы № 13 города Челябинска собрались пятиклассники, чтобы познакомиться с историей человека, посвятившего большую часть своей жизни служению Отечеству. Состоялся урок мужества, который провел руководитель фонда “Объединение.РФ”, дважды кавалер ордена Мужества Артем Барбашин», — уточнили в пресс-службе.

Ветеран поделился со школьниками подробностями своей службы, включая участие в событиях по освобождению Крыма и выполнении задач на Северном Кавказе и в Сирии. Подростков привлекли боевые награды Барбашина. Ребята рассмотрели ордена, а многие даже поделились историями о своих отцах, которые служат в зоне специальной военной операции.

Кроме того, Барбашин рассказал о работе возглавляемого им благотворительного фонда и своем участии в общественной жизни Челябинска. Он также подчеркнул важность кадетского образования для воспитания будущего поколения защитников Отечества. После официальной части урока школьники окружили ветерана, задавая ему вопросы, выражая благодарность рукопожатиями и прося сделать совместные фотографии.

В мероприятии приняли участие ученики кадетских и обычных классов.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше