Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры

«Я безмерно благодарна, что вы сегодня были здесь, а значит, меня поддерживали в это непростое время, которое я сейчас переживаю. Это абсолютно бесценно, примите мою искреннюю благодарность за это. Я слышала, как стучат ваши сердца, чувствовала ваши улыбки. ~Когда человеку очень плохо, он не должен быть один~», — цитирует ее Ura.ru.