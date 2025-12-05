Администрация Иркутска аннулировала документы перевозчика по маршруту № 56

Перевозчик по маршруту № 56 в Иркутске прекратил работу из-за аннулирования свидетельства. Как сообщается на сайте городской администрации, официально с 4 декабря 2025 года компания не сможет осуществлять перевозки. Это сделано на основании Федерального закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.