Администрация Иркутска аннулировала документы перевозчика по маршруту № 56

56-й ходил от микрорайона Солнечный до предместья Радищева.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перевозчик по маршруту № 56 в Иркутске прекратил работу из-за аннулирования свидетельства. Как сообщается на сайте городской администрации, официально с 4 декабря 2025 года компания не сможет осуществлять перевозки. Это сделано на основании Федерального закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

— 56-й ходил по маршруту от микрорайона Солнечный до предместья Радищева. Всего было выделено для работы 26 единиц транспорта. Они должны были осуществлять перевозки до 16 февраля 2026 года, — говорится в уведомлении.

В ожидании нового перевозчика для данного маршрута, власти приняли решение временно увеличить число автобусов на маршруте № 9.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что проезд в электричках в Приангарье подорожает с 1 января 2026 года.