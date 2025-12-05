Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что взял на контроль сообщения о распространении гепатита А в Чехии, ведомство отмечало, что это не повлияет на эпидситуацию в РФ, риски завоза вируса минимальны. Позже Telegram-канал SHOT писал, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на фоне вспышки желтухи в стране.