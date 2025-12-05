Ночную диспансеризацию введут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде будет введена ночная диспансеризация. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.
Она позволяет пройти медобследование вечером или ночью. Такой вариант удобен для граждан, которые не могут пройти диспансеризацию днем из-за работы.
На данный момент конкретные детали ее формата неизвестны. Известно лишь, что к инициативе будет привлечена консерватория имени Глинки.
Ночная диспансеризация вводится в Нижнем Новгороде качестве эксперимента, и от его успеха зависит дальнейшая судьба проекта.
Многие граждане в соцсетях были недовольны идеей ночной диспансеризации, считая, что это нагружает врачей. От самих медиков публичных жалоб пока не звучало.
Ранее сообщалось, что молодым врачам теперь необязательно проходить программу наставничества.