Ночную диспансеризацию введут в Нижнем Новгороде

Она позволяет пройти медобследование вечером или ночью.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде будет введена ночная диспансеризация. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Она позволяет пройти медобследование вечером или ночью. Такой вариант удобен для граждан, которые не могут пройти диспансеризацию днем из-за работы.

На данный момент конкретные детали ее формата неизвестны. Известно лишь, что к инициативе будет привлечена консерватория имени Глинки.

Ночная диспансеризация вводится в Нижнем Новгороде качестве эксперимента, и от его успеха зависит дальнейшая судьба проекта.

Многие граждане в соцсетях были недовольны идеей ночной диспансеризации, считая, что это нагружает врачей. От самих медиков публичных жалоб пока не звучало.

Ранее сообщалось, что молодым врачам теперь необязательно проходить программу наставничества.