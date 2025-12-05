129 новых трамваев «МиНиН» поставлено в Нижний Новгород

«Мы обновляем инфраструктуру “от рельсов до остановок”. В следующем году нижегородский трамвай отметит своё 130-летие. Модернизация сети — лучший подарок городу, где появился один из первых электрических трамваев в страны», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «В проекте используются новейшие трамваи марки “МиНиН”, разработанные специально для Нижнего Новгорода, — рассказал исполнительный директор — руководитель направления инвестиционного финансирования ГЭТ Валерий Снежко. — Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году. При финансовой поддержке ВЭБ. РФ в город поставлено 129 трамваев “МиНиН”, 92 уже перевозят пассажиров».