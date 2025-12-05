129 новых трамваев «МиНиН» поставлено в Нижний Новгород

Транш в размере 900 млн рублей предоставил ВЭБ. РФ из Фонда национального благосостояния для реализации проекта модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ВЭБ.РФ.
Средства направлены подрядчику на оплату строительно-монтажных работ и оплату поставленных трамваев «МиНиН». Проект реализуется в рамках программы модернизации городского электротранспорта в регионах при поддержке ВЭБ.РФ.
«Мы обновляем инфраструктуру “от рельсов до остановок”. В следующем году нижегородский трамвай отметит своё 130-летие. Модернизация сети — лучший подарок городу, где появился один из первых электрических трамваев в страны», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «В проекте используются новейшие трамваи марки “МиНиН”, разработанные специально для Нижнего Новгорода, — рассказал исполнительный директор — руководитель направления инвестиционного финансирования ГЭТ Валерий Снежко. — Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году. При финансовой поддержке ВЭБ. РФ в город поставлено 129 трамваев “МиНиН”, 92 уже перевозят пассажиров».
Всего в рамках проекта в Нижний Новгород будет поставлено 170 новых трамваев, заменено почти 150 км трамвайного пути, реконструировано 15 тяговых подстанций.
На модернизацию трамвайного движения в городе ВЭБ. РФ предоставил 8,65 млрд рублей льготных средств. Общий объем его участия составляет 32,1 млрд рублей.
Добавим, что куратором программы в правительстве является вице-премьер Дмитрий Григоренко. ВЭБ. РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также её координатора.
Как ранее заявил губернатор Глеб Никитин, «коммунизм» в транспортной отрасли должен наступить к 2027 году.