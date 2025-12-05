Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

129 новых трамваев «МиНиН» поставлено в Нижний Новгород

Проект реализуется в рамках программы модернизации электротранспорта в регионах при поддержке ВЭБ.РФ.

Источник: Время

Транш в размере 900 млн рублей предоставил ВЭБ. РФ из Фонда национального благосостояния для реализации проекта модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ВЭБ.РФ.

Средства направлены подрядчику на оплату строительно-монтажных работ и оплату поставленных трамваев «МиНиН». Проект реализуется в рамках программы модернизации городского электротранспорта в регионах при поддержке ВЭБ.РФ.

«Мы обновляем инфраструктуру “от рельсов до остановок”. В следующем году нижегородский трамвай отметит своё 130-летие. Модернизация сети — лучший подарок городу, где появился один из первых электрических трамваев в страны», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «В проекте используются новейшие трамваи марки “МиНиН”, разработанные специально для Нижнего Новгорода, — рассказал исполнительный директор — руководитель направления инвестиционного финансирования ГЭТ Валерий Снежко. — Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году. При финансовой поддержке ВЭБ. РФ в город поставлено 129 трамваев “МиНиН”, 92 уже перевозят пассажиров».

Всего в рамках проекта в Нижний Новгород будет поставлено 170 новых трамваев, заменено почти 150 км трамвайного пути, реконструировано 15 тяговых подстанций.

На модернизацию трамвайного движения в городе ВЭБ. РФ предоставил 8,65 млрд рублей льготных средств. Общий объем его участия составляет 32,1 млрд рублей.

Добавим, что куратором программы в правительстве является вице-премьер Дмитрий Григоренко. ВЭБ. РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также её координатора.

Как ранее заявил губернатор Глеб Никитин, «коммунизм» в транспортной отрасли должен наступить к 2027 году.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше