Новосибирскому медицинскому университету исполнилось 90 лет

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, выпускник вуза, поздравил коллег и преподавателей с юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие со дня основания. С юбилеем вуз поздравил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий, который сам является его выпускником. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

За девять десятилетий университет прошёл путь от небольшого института до современного учебно-научно-лечебного комплекса, известного далеко за пределами Сибири. Сегодня это ведущий центр подготовки кадров для здравоохранения и площадка для передовых научных исследований.

Министр поблагодарил весь коллектив университета за труд и ответственность в подготовке новых поколений медиков. Тысячи выпускников НГМУ сегодня занимают ключевые позиции в системе здравоохранения и медицинской науке.