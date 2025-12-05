Новосибирскому медицинскому университету исполнилось 90 лет

Новосибирский государственный медицинский университет отмечает 90-летие со дня основания. С юбилеем вуз поздравил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий, который сам является его выпускником. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.
За девять десятилетий университет прошёл путь от небольшого института до современного учебно-научно-лечебного комплекса, известного далеко за пределами Сибири. Сегодня это ведущий центр подготовки кадров для здравоохранения и площадка для передовых научных исследований.
Министр поблагодарил весь коллектив университета за труд и ответственность в подготовке новых поколений медиков. Тысячи выпускников НГМУ сегодня занимают ключевые позиции в системе здравоохранения и медицинской науке.