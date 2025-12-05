Улицу Выездную в Новознаменском перекроют для благотворительного забега

На время блокировки дороги автобусы маршрутов № 19 и 89 изменят схему движения и будут следовать в обход по улице Владимира Волкова.
Ведомство призывает водителей и пассажиров общественного транспорта заблаговременно продумать маршруты поездок и проявить внимательность.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре началось строительство сетей ливневой канализации на улицах Дежнева и Таманской. Работы ведутся на участках от ул. Уральской до ул. Просторной и от дома № 159/1 до пересечения с ул. Ставропольской.