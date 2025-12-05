Улицу Выездную в Новознаменском перекроют для благотворительного забега

В Краснодаре 7 декабря на два часа перекроют участок ул. Выездной для проведения благотворительного забега «Своих не бросаем» в честь Дня Героев Отечества. Как сообщает городской департамент транспорта, движение будет ограничено с 10:00 до 12:00 на отрезке от ул. Жукова до ул. Богатырской в жилом районе Новознаменский.