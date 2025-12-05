Нижегородский сквер назовут именем физика Гапонова-Грехова

С инициативой выступил Институт прикладной физики Российской академии наук, основанный самим Гапоновым-Греховым. Предложение получило официальную поддержку. В дальнейшем на территории сквера планируется установить памятник ученому. Открытие монумента приурочат к 100-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2026 году. Место выбрано не случайно — академик долгие годы жил вблизи этого участка, а рядом располагается ИПФ РАН, которым он руководил в течение четверти века. В 2027 году институт отметит свое 50-летие.