Два проекта города Уварово получили награды туристической премии

Победителями и призерами XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards стали два проекта из города Уварово Тамбовской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
Например, всероссийский фестиваль кадетских корпусов «Кадетская симфония» занял первое место в номинации «События в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне». Фестиваль является одним из знаковых мероприятий региона. В этом году он объединил кадетские корпуса из трех федеральных округов: Центрального, Северо-Западного и Приволжского. Более 130 участников вошли в состав делегаций из Луганска, Мурманска, Перми, Саратова, Старого Оскола, Тамбова и Уварово.
В номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» второе место занял проект «Уварово — вишенка на карте России». Он рассказывает о том, как город Уварово после развала градообразующего предприятия превратился в Вишневую столицу России. Главное культурное событие города — фестиваль «Вишневарово» — проводится ежегодно в июле и привлекает туристов из разных уголков страны и зарубежья.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.