Красноярская полиция поймала очередного любителя дрифта

Нарушение было выявлено после мониторинга социальных сетей, где появилась видеозапись с участием автомобиля ВАЗ, двигающегося в заносах в зоне отдыха горожан. За рулем находился 19-летний житель Красноярска. Молодой человек признался, что осознает риск подобных действий и понимает их возможные последствия для себя и окружающих.
Госавтоинспекция составила в отношении нарушителя несколько административных протоколов. Сумма штрафов превысила 5 тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что дрифт на дорогах общего пользования представляет серьезную угрозу безопасности и может привести к ДТП, травмам и гибели участников дорожного движения. Инспекторы призывают водителей соблюдать правила и не создавать опасных ситуаций на дороге.
16+