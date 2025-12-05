Красноярская полиция поймала очередного любителя дрифта

Нарушение было выявлено после мониторинга социальных сетей, где появилась видеозапись с участием автомобиля ВАЗ, двигающегося в заносах в зоне отдыха горожан. За рулем находился 19-летний житель Красноярска. Молодой человек признался, что осознает риск подобных действий и понимает их возможные последствия для себя и окружающих.