Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская полиция поймала очередного любителя дрифта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полка ДПС установили личность водителя, устроившего опасные маневры на территории острова Отдыха.

Источник: НИА Красноярск

Нарушение было выявлено после мониторинга социальных сетей, где появилась видеозапись с участием автомобиля ВАЗ, двигающегося в заносах в зоне отдыха горожан. За рулем находился 19-летний житель Красноярска. Молодой человек признался, что осознает риск подобных действий и понимает их возможные последствия для себя и окружающих.

Госавтоинспекция составила в отношении нарушителя несколько административных протоколов. Сумма штрафов превысила 5 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что дрифт на дорогах общего пользования представляет серьезную угрозу безопасности и может привести к ДТП, травмам и гибели участников дорожного движения. Инспекторы призывают водителей соблюдать правила и не создавать опасных ситуаций на дороге.

16+