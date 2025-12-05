В Волгограде прекратят работу речные трамвайчики до Культбазы

В администрации города уточнили, что с марта по декабрь только на Сарпинский и обратно теплоходы перевезли 400 тысяч человек. В ближайшие годы остров с Волгоградом свяжет новый мост, который уже проектируют. В Генплане до 2045 года власти запланировали строительство 3 мостов на Сарпинский.