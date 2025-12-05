Стоимость авиаперелетов в январе резко вырастет

«Всего проанализировано 52 маршрута, учтены минимальные тарифы без багажа и стоимость авиабилетов с провозом багажа. Средний прирост цены на 1 января 2026 года по сравнению с 1 декабря 2025 года составляет +71,4%», — отмечают в ассоциации.
Рост цен на авиабилеты на 50% и более зафиксирован на 32 маршрутах (61,5% от всех). Рост на 100% и более — на 15 маршрутах (28,8% от всех). Снизились цены на шести маршрутах (11,5% от всех), не изменились — только на одном, уточнили в АТОР.
В среднем рост чуть ниже: +62,5% для тарифов без багажа и +53,0% для тарифов с багажом. В ассоциации отмечают, что в январе также растет стоимость провоза багажа: если в декабре она в среднем была 2679 ₽, то в январе выросла до 3132 ₽
В АТОР отмечают, что рост цен на Новый год — самая очевидная и сильная тенденция, на большинстве популярных туристических маршрутов цены на 1 января 2026 года в 1,5−3 раза выше, чем на 1 декабря 2025 года. Например, перелет в Калининград подорожал в среднем на 85%, в Сочи — на 84%, в Минводы — на 77%.
Некоторые авиакомпании во время новогодних каникул позволяют лететь бесплатно, если пассажир придет в костюме Деда Мороза.
При этом билеты из Сочи в Москву 1 января 2026 года можно купить всего за 3604 ₽ — почти в два раза дешевле, чем в начале декабря.
Также снизилась стоимость билетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург на 1 января на 35% и 18% соответственно.
Маршруты между крупными деловыми центрами (например, Москва — Новосибирск, Москва — Санкт-Петербург) выросли меньше всего, от 10% до 66%. В АТОР это связывают с сохраняющимся деловым трафиком и меньшим ажиотажем на этих направлениях в праздники.
Главное новшество наступающего года в том, что в первый рабочий день, который в 2026 году выпадает на 12 января, билеты не становятся дешевле. Средний рост стоимости авиабилетов по минимальному тарифу в этот день составляет +21,9% (без багажа) и +19,1% (с багажом).
15 маршрутов подорожали в два раза.
«Цены падают после праздников, но не до декабрьского уровня, и происходит так потому, что здорово дорожают билеты с курортов. Несмотря на то, что формально праздники закончились, судя по всему, огромное количество людей еще будет возвращаться в свои города», — говорят в АТОР.
Билеты Сочи — Москва в первый рабочий день первого месяца 2026 года обойдутся в 2,8 раза дороже, чем в аналогичную дату в декабре. Минводы — Москва — в 2,5 раза дороже.
В среднем билеты из Сочи будут дороже ровно в два раза, из Минвод — на 72,3%, из Калининграда — на 53%.
Больше всего повышается цена билетов на популярных направлениях за рубеж и на внутренние рейсы, так как новогодние каникулы — самый массовый отъезд года, говорит директор S+Консалтинг Любовь Решетняк.
«В 2025 году давление на цену оказал рост издержек на авиакеросин с октября, что привело к удорожанию себестоимости перелетов. В начале 2026 года можно прогнозировать краткосрочный и небольшой спад в период с 4 по 7 января — на 15−25% от новогоднего пика. Но в дни завершения каникул цены будут в 2−3 раза выше, а с 20 января начнется “низкий сезон”, стоимость просядет традиционно на 10−15% от уровня декабря», — рассказывает она.
Рост цен на авиаперелеты на новогодние праздники изменяются не быстрее, чем в прошлом году, говорит руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова. К периоду выходных могут быть в среднем на 10−30% выше по каждому из направлений, отмечает она.
«Однако уже во второй половине январе они придут в норму. Именно поэтому мы рекомендуем нашим клиентам планировать путешествия на праздники (новогодние, майские, летом — по курортным направлениям) минимум за пару месяцев до дат поездки», — говорит Шелехова.
Авиакомпании, разгоняя спрос, уже повышают стоимость билетов. Однако если спрос окажется низким, они могут резко снизить цены в последний момент, говорит эксперт по туризму Арсений Крепский.
«Такой вариант возможен, ведь мы не знаем, как поведет себя рынок в новогодние праздники. Я думаю, что в связи со снижением покупательской способности дефицита билетов не будет. Люди в принципе будут меньше летать на праздники, меньше отдыхать и, соответственно, меньше покупать авиабилеты», — пояснил он.
После снижения спроса снизится и стоимость. При этом, по мнению эксперта, такие перепады цен не окажут сильного влияния на туризм, потому что зимой пользуются спросом направления, которые не зависят исключительно от авиаперелетов.
«Из Москвы в Санкт-Петербург или из Ярославля, Воронежа, Тулы, Перми в Москву можно добраться поездом или на автомобиле. А ведь именно такие путешествия наиболее популярны в новогодние каникулы. Похожая ситуация и с Сочи, и с другими направлениями накоротке», — добавил Крепский.
Не стоит забывать, что некоторые авиакомпании во время новогодних каникул вообще дают возможность совершить полет бесплатно, если пассажир придет в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Обычно нужно просто приехать в аэропорт и перед завершением регистрации узнать, есть ли на борту свободные места. И если они есть, то вас посадят. Но стоит помнить, что бесплатный полет в одну сторону не дает гарантий на бесплатное возвращение.
В АТОР отмечают, что в первый рабочий день 2026 года дешевле будут билеты из Москвы в Калининград, из Санкт-Петербурга в Москву и Калининград, а также из Казани в Минводы.
«С учетом такой статистики можем порекомендовать жителям курортных регионов посетить столицы на новогодние праздники. По меньшей мере можно почувствовать себя туристами, сломавшими систему», — советуют в АТОР.
Прогнозируя стоимость билетов, Решетняк напоминает, что весной 2025 года цены выросли на 18% год к году, так что в 2026-м рост может составить в среднем, без учета сезонных колебаний, до 20%.