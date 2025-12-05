Стоимость авиаперелетов в январе резко вырастет

«В 2025 году давление на цену оказал рост издержек на авиакеросин с октября, что привело к удорожанию себестоимости перелетов. В начале 2026 года можно прогнозировать краткосрочный и небольшой спад в период с 4 по 7 января — на 15−25% от новогоднего пика. Но в дни завершения каникул цены будут в 2−3 раза выше, а с 20 января начнется “низкий сезон”, стоимость просядет традиционно на 10−15% от уровня декабря», — рассказывает она.