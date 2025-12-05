Кубанское сельхозпредприятие увеличит надои молока

На предприятии уже приступили к составлению детальной карты всего процесса создания ценности — от кормления коров до получения готового молока. Сейчас они проводят хронометраж операций, тщательно фиксируя все трудности, с которыми ежедневно сталкиваются работники. Такой подход поможет выявить скрытые потери времени и человеческого ресурса. Для внедрения изменений на предприятии создан проектный офис, который будет координировать работу по повышению производительности на каждом этапе.