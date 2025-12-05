Кубанское сельхозпредприятие увеличит надои молока

Сельхозпредприятие «Марьинское» в Краснодарском крае увеличит надои молока в ходе внедрения инструментов бережливого производства по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
На предприятии уже приступили к составлению детальной карты всего процесса создания ценности — от кормления коров до получения готового молока. Сейчас они проводят хронометраж операций, тщательно фиксируя все трудности, с которыми ежедневно сталкиваются работники. Такой подход поможет выявить скрытые потери времени и человеческого ресурса. Для внедрения изменений на предприятии создан проектный офис, который будет координировать работу по повышению производительности на каждом этапе.
«Прежде чем продукция попадет к потребителю, она проходит сложный производственный цикл, где нет незначительных деталей. Наша задача — сделать этот путь максимально эффективным, помочь сократить потери и повысить производительность. Методики федерального проекта позволяют автоматизировать рутинные операции, а также рациональнее использовать ресурсы. Это открывает новые возможности для роста бизнеса и повышения его преимущества в конкурентной среде», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.