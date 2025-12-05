Власти Екатеринбурга увеличили расходы на школьные обеды. Постановление об организации питания обучающихся школ в первом полугодии 2025/2026 учебного года подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Бесплатными обедами обеспечивают учеников из семей, чей доход ниже прожиточного минимума, из многодетных семей, сирот, детей, чьи родители участвуют или участвовали в специальной военной операции и беженцам из Украины.
Для обучающихся в 5−11-х классах в первую смену на одного человека выделят 176,94 рублей, для учеников второй смены — 265,4 рублей. В прошлом году сумма составляла 128,56 рублей и 192,84 рублей соответственно.
Для учеников 1−4 классов в первую смену на одного человека выделили 149,52 рублей, во вторую — 224,27 рублей. Учеников с ограниченными возможностями здоровья кормят дважды в день, им на обеды выделили 373,27 рублей.