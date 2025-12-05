Казахстанцы продолжают верить волонтерам, несмотря на скандал с Перизат Кайрат

Анкеты заполнили больше 11 тысяч человек с марта по октябрь 2025 года. 95% респондентов считают, что государство все равно должно помогать настоящим волонтерам. Даже те, кто сам никогда этим не занимался.
Как государство должно помогать?
По данным авторов опроса, проголосовавшие против господдержки волонтерства (4,70%) были не осведомлены об их работе и не занимались подобным.
Все остальные считают, что в первую очередь государство выделять гранты и деньги на проекты (29,5%). Вторым по популярности ответом стала материальная поддержка: транспорт, оборудование и помещения (17%). Также казахстанцы считают, что волонтерам необходимо выписывать денежные премии и награды (14%).
«Это говорит о безусловной значимости участия государства в поддержке развития волонтерской сферы, по мнению населения», — подчеркнули авторы.
Мошенники.
Авторы указали, что главной причиной недоверия почти половина опрошенных назвала рост числа мошенников. По их словам, многие просто путают волонтерство (когда человек бесплатно отдает свое время) и благотворительность (когда собирают деньги). Из-за этого любой обман сразу бьет по репутации всех добровольцев.
«Данные результаты также показывают недостаточное понимание населением сути волонтерской деятельности при общей популярности понятия и отличиях от благотворительности. Именно поэтому факты нарушений закона в сфере благотворительности влияют на образ волонтерства», — считают авторы опроса.
Отметим, что сама Перизаи Кайрат позиционировала себя как волонтера, а свой фонд — как общенациональное волонтерское движение. В пик активности организация сообщала о десятках тысячах активных членов в своих рядах.
Перизат Кайрат.
25 июля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам огласил приговор по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой. Суд признал их виновными в мошенничестве и отмывании денег.
Перизат назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Ее мать получила 7 лет заключения. Приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции. Им также запрещено заниматься благотворительной деятельностью.
Материальный ущерб в солидарном порядке в пользу 50 потерпевших составил 1 582 649 591 тенге.
Ранее сообщалось, что Перизат Кайрат подозревают в хищении денег, предназначенных для пострадавших от паводков, и растрате более 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины. Активистка потратила пожертвования на покупку дорогих авто, элитной недвижимости, украшений, одежды и отдых за границей.