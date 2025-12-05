Казахстанка вернулась из Японии и создала стартап за $1 млн, заинтересовав итальянцев

Наша героиня могла остаться в Японии или заниматься исключительно академической наукой, но вернулась в Казахстан, чтобы рискнуть превратить лабораторную разработку в стартап. Их изобретение тестируется в спортивных клубах, интересует Европу и готовится к выходу на международный рынок.
От Зайсана до Японии — и обратно в Казахстан.
Гульнур Калимулдина родом из небольшого города Зайсан в Восточном Казахстане. Училась в Усть-Каменогорске, затем в Астане. После школы поступила в Казахстанско-Британский технический университет, а после по программе «Болашак» наша собеседница отправилась в Великобританию, где окончила магистратуру в Университете Манчестера.
После возвращения в Казахстан некоторое время работала в Nazarbayev University, но академическая траектория на этом не остановилась, следующим этапом стала Япония. Именно там она получила вторую магистерскую степень и защитила PhD. Докторскую диссертацию ей удалось завершить всего за два с половиной года. Случай Гульнур Калимулдиной по международным меркам считается редким, обычно докторскую защищают за 3−4 года.
В Японии наступил также важный личный этап: замужество и рождение первого ребенка. Тогда же семья приняла принципиальное решение вернуться в Казахстан.
«Мы хотели, чтобы наш сын рос в казахской среде. И самое главное — знания и опыт, накопленные за годы учебы и работы в разных странах, мы осознанно решили привезти именно сюда и развивать Казахстан», — объясняет она.
Сегодня Гульнур Калимулдина — доктор инженерных наук, ассистент-профессор в Nazarbayev University. Ее научная сфера — инженерия материалов, наноматериалы, сенсорные технологии, а также разработки в области литий-ионных батарей. Это направление активно развивается во всем мире, но в Казахстане пока остается нишевым. По ее словам, их исследовательская группа фактически является одной из немногих, кто системно работает в этом направлении внутри страны.
Говоря о предубеждениях, она признается, что лично почти не сталкивается с дискриминацией по гендерному признаку.
«Возможно, в обществе все еще живы стереотипы о том, что женщина с детьми должна в первую очередь заниматься бытом. Но я этого остро не ощущаю: у меня очень современная и поддерживающая семья, сильная помощь со стороны родителей супруга», — отмечает она.
Шесть лет от научной идеи до рынка.
Этот стартап стал для нее первым и вырос не из бизнес-плана, а из многолетней фундаментальной науки. Идея родилась еще в 2019 году. Тогда она впервые задумалась о возможности заряжать электронику от движущегося материала. С момента первого замысла до готового продукта прошло почти шесть лет. Все это время команда работала на атомно-молекулярном уровне: подбирала электроды, тестировала различные материалы, изучала, как именно должна происходить деформация, чтобы возникала электроэнергия. Исследования велись за счет грантовых средств, сопровождались десятками экспериментов и научных публикаций.
Полтора года назад стало ясно: технология готова к рынку. Но дальше началась совсем другая история и уже не научная, а предпринимательская. Нужно было понять, как «вытащить» материал из лаборатории, в какую сферу его выводить: медицину, спорт, реабилитацию, промышленность, как его продавать.
Технология уникальна даже по мировым меркам: гибкая сенсорная стелька, способная вырабатывать энергию без внешнего источника тока за счет движения человека. По ее словам, аналогов такой разработке немного даже за рубежом, а по некоторым параметрам казахстанский продукт уже опережает зарубежные решения.
Сначала команда пыталась идти традиционным для науки путем через государственную коммерциализацию. Но этот процесс оказался слишком долгим и медленным.
«А нам важно было выходить на международный рынок быстро, показывать продукт зарубежным клиентам, заключать контракты, масштабироваться», — объясняет Гульнур Калимулдина.
В итоге проект запустили как полноценный стартап. Он один из первых в Казахстане, который напрямую вышел из академической науки. Юридически стартап зарегистрировали год назад, в январе 2025 года. Теперь же Mirai Tech постепенно становится не просто научным экспериментом, а коммерческим продуктом с международными амбициями. Название стартапа родилось не случайно. Mirai в переводе с японского означает «будущее». Именно так команда и воспринимает свою разработку: как технологию, которая пока только формирует новый рынок.
При этом такой опыт для нашей собеседницы, как для ученого, стал выходом в совершенно незнакомую среду.
«Я вообще не представляла, что такое предпринимательство: куда идти, с кем говорить, какие есть ресурсы и программы», — признается она.
Помогли акселерационные программы в Nazarbayev University, а затем участие в крупном акселераторе Astana Hub x Google for Startups. Сегодня у стартапа уже есть казахстанские патенты. Команда готовит заявки на американские и европейские патенты, технически все подготовлено, впереди остается самый затратный этап — оформление и оплата международной защиты.
У стартапа вполне конкретная и приземленная миссия. Первая и главная — помогать людям. Вторая миссия не менее амбициозна — доказать, что из Казахстана могут выходить инновации мирового уровня, которые будут использоваться по всему миру, а не только внутри страны.
Стартап — это не «стабильный бизнес». Это игра на рост и риск.
Разницу между стартапом и обычным бизнесом Гульнур Калимулдина впервые по-настоящему осознала уже внутри акселерационных программ.
«Есть традиционное предпринимательство: ты стабильно зарабатываешь, постепенно растешь, закрываешь расходы, выходишь в плюс. Это понятная, прогнозируемая модель. Стартап работает иначе», — объясняет наша собеседница.
По ее словам, в стартапе рост измеряется не процентами, а иксами: х2, х3, х4 за месяцы или за год. За короткий срок проект должен либо резко взлететь, либо не выжить. В этом его главная сложность и главное преимущество. Небольшая команда берет на себя огромный объем задач, быстро масштабируется и почти сразу ориентируется на международный рынок. Именно поэтому стартапу с самого начала нужны крупные деньги, а не медленный оборот из собственной прибыли.
Этот капитал, как правило, приходит из венчурных фондов. Первым инвестором проекта стала компания Just Ventures Ltd. Сейчас команда поднимает следующий инвестиционный раунд: цель — выход на Европу, также команда планирует попробовать зайти и на американский рынок, включая сегмент NBA.
«Это огромный рынок с большими доходами, и мы видим там серьезный потенциал для нашей технологии», — отмечает она.
Если считать все вложения за шесть лет — от научных исследований до первых рыночных шагов, общий объем привлеченных грантовых средств уже превысил $1 млн. И это еще не предел. Чтобы полноценно выйти сразу на американский рынок, проекту потребуется минимум еще $1 млн инвестиций. При этом стартап пока остается в зоне постоянных вложений.
«У нас “хардверный” проект — это значит, что деньги всегда нужно реинвестировать: в доработку продукта, производство, тестирование, маркетинг, выход на зарубежные рынки. Даже если появляются первые поступления, они тут же уходят обратно в развитие», — объясняет Гульнур Калимулдина.
Выйти в устойчивый плюс стартап рассчитывает не раньше, чем через два года, в лучшем случае. Это еще одна принципиальная разница с обычным бизнесом: здесь почти невозможно быстро вернуть вложенные средства. Все строится на ожидании масштабного роста в будущем.
Как работает продукт: энергия, данные и две минуты ходьбы.
В основе продукта — сенсорная технология на базе трибоэлектрического наногенератора. Если упростить: материал вырабатывает электричество при нажатии и деформации. Именно на этом принципе команда сначала хотела строить систему сбора энергии, в будущем такие материалы могут заряжать мелкую электронику просто за счет движения человека. Эта идея до сих пор развивается в лаборатории.
Но прикладное решение, которое выйдет на рынок первым, немного иное. Команда разработала гибкую сенсорную стельку, внутрь которой встроен этот материал. При каждом шаге он генерирует электрический сигнал. Дальше вступает в работу собственная электроника и программное обеспечение: сигнал считывается, переводится в цифровой вид и анализируется.
«Как только мы видим ток в виде сигнала, мы можем превращать его в данные», — объясняет она.
Стелька надевается на ногу, человек начинает идти — система уже фиксирует, как именно он наступает, как распределяет нагрузку, есть ли отклонения в походке. Она определяет плоскостопие, вальгусные и варусные деформации, особенности постановки стопы, асимметрию нагрузки и целый ряд биомеханических параметров. Все это стало возможным благодаря тому, что сенсор получился чрезвычайно чувствительным: он генерирует огромный массив данных при каждом движении.
После фильтрации сигнал становится пригодным для математических расчетов. Далее подключается программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Всего две минуты ходьбы, и система собирает достаточно данных, чтобы проанализировать походку, выявить отклонения и выдать предварительные рекомендации по коррекции.
Большинство зарубежных систем анализируют движение человека через видео. Здесь же диагностика идет напрямую через стопу за счет физического контакта и электрических сигналов. По словам разработчиков, в ряде случаев такая диагностика получается даже точнее, чем у крупнейших зарубежных компаний, работающих с видеосистемами.
«Mirai» — технология будущего, созданная в Казахстане.
Сегодня Mirai Tech — это уже междисциплинарная команда из около 10 человек. В проекте работают два технических директора по аппаратной части и по технологии, отдельный директор по машинному обучению и искусственному интеллекту, инженеры-электронщики, материаловеды, специалисты по программному обеспечению. Со стороны бизнеса в стартапе есть кофаундер и специалист по развитию, а также операционный директор. По сути, это полноценная технологическая компания, способная развивать продукт «под ключ» — от материала до алгоритмов.
Технология изначально разрабатывалась с прицелом на медицину и реабилитацию. Стельки пилотировали в клиниках, тестировали вместе с врачами, собирали первые отзывы. Однако медицинский рынок оказался сложным с точки зрения регуляции и внедрения.
Поэтому сегодня команда делает основной фокус на спортивный сегмент, где решения внедряются быстрее, а спрос на точные данные о движении и нагрузке выше. При этом медицинское направление не закрывается — оно остается вторым стратегическим рынком.
Говоря о конкуренции, команда подчеркивает: прямых аналогов у технологии на рынке немного. Крупные международные компании, работающие в спортивной аналитике, используют в основном GPS-трекеры и внешние датчики. Mirai Tech подходит к задаче иначе как дополнение к этим системам, давая более глубокие данные именно с уровня стопы и нижней части тела, куда внешние трекеры «не дотягиваются» по точности.
От казахстанских клубов до итальянского рынка.
Интерес к технологии Mirai Tech сегодня формируется сразу на двух уровнях: внутри Казахстана и за рубежом. Команда ведет переговоры с компаниями и спортивными организациями, в том числе с футбольными клубами Европы. В ближайших планах — пилотный проект в Нидерландах. Презентации уже прошли и для японских, и для итальянских компаний. По словам основательницы, зарубежные партнеры проявляют высокий интерес: «Многие хотят не просто пользоваться продуктом, а даже перенести производство к себе». Тем не менее, команда принципиально пока удерживает технологию в Казахстане.
«Мы хотим, чтобы это был именно казахстанский бренд. Но для этого, конечно, нужны большие инвестиции», — подчеркивает Гульнур Калимулдина.
Внутри страны продукт уже работает в реальных спортивных условиях. Подписан меморандум с футбольным клубом «Астана», там прошел один из пилотов. Технологию тестировала молодежная команда, и, по словам разработчиков, стельки используются до сих пор. Диагностика позволила выявить скрытые проблемы у спортсменов и скорректировать тренировочные планы.
Также проводилась диагностика игроков ФК «Тобол», а в ближайшее время к проекту должен подключиться и баскетбольный клуб «Астана».
В спортивной среде технология используется как инструмент профилактики травм: по походке и распределению нагрузки можно заранее увидеть риски, особенно у детей и молодых спортсменов.
Самый конкретный международный запрос сегодня сформировался в Италии. Там одна из компаний, работающих в сфере ортопедической диагностики и медицинского оборудования, выразила готовность подписать контракт на дистрибуцию Mirai Tech на итальянском рынке. Партнеры хотят полностью взять на себя распространение технологии через ортопедические центры страны.
По предварительным договоренностям, речь идет именно о дистрибуции, а не о переносе разработки. Подписание контракта команда планирует на следующий год: после того, как технология будет окончательно подготовлена к промышленному производству.
Сейчас основной вызов — переход от лабораторного образца к серийному продукту. Часть компонентов команда изготавливает самостоятельно, часть заказывает за рубежом. Все элементы собираются в систему, которая должна соответствовать международным стандартам качества и безопасности. Для выхода на европейский рынок необходимо пройти обязательную сертификацию, этот процесс уже запущен. Разработчики рассчитывают уложиться примерно в шесть месяцев.
Когда наука не знает пути к рынку — и как этот путь можно построить.
Вместе с тем научные стартапы в Казахстане развиваются туго. По словам героини, проблема даже не в отсутствии идей или ученых, а в отсутствии выстроенного механизма коммерциализации.
«В Стэнфорде, MIT, в крупных университетах за рубежом этот процесс давно отлажен: уже на стадии идеи тебе помогают понять, как превратить разработку в продукт. У нас этого пути просто нет», — говорит она.
В Казахстане научные технологии по-прежнему остаются «внутри лабораторий». Их сложно объяснить рынку, инвесторам, индустрии. Во многом потому, что не хватает экспертизы.
«Нет достаточного количества специалистов, которые могли бы профессионально оценить научный продукт: сказать: да, это действительно новое, это имеет ценность, это можно масштабировать», — отмечает Гульнур Калимулдина.
Без такой экспертизы даже сильная разработка часто остается непонятной и потому невостребованной.
Дополнительная сложность — неподготовленность ученых к предпринимательству. По ее мнению, в стране остро не хватает специальных программ именно для исследователей, которые хотят выводить свои технологии на рынок.
При этом в Казахстан сейчас возвращается все больше сильных ученых, обучившихся за рубежом. Они видели, как работает наука в развитых экосистемах, понимают, каким должен быть уровень исследований и продуктов. Именно эти люди, по ее словам, сегодня способны заложить новую инновационную среду в стране, если получат системную поддержку.
Выход из ситуации она видит прежде всего в четкой приоритизации научных направлений. По ее словам, сегодня в стране до сих пор существует большое количество проектов, которые продолжают изучать процессы еще советской научной школы. Такие исследования зачастую уже не представляют интереса для международного научного сообщества.
Личная цена науки и стартапа.
Ее собственный путь — яркое подтверждение того, какой ценой даются научные и предпринимательские результаты. Шесть лет она работала фактически без выходных. «Я не спала ни днем, ни ночью. У меня была цель — публиковаться в топовых научных журналах». Чтобы попасть в такие издания, недостаточно просто «сделать исследование» — нужно создавать принципиально новое, доказывать результаты, выдерживать жесточайшую международную конкуренцию.
Процесс становления ученого Гульнур Калимулдина называет длительным и тернистым: постоянное обучение, поиск идей, доказательства, эксперименты, провалы, новые попытки. Но вывод научного продукта на рынок оказался еще сложнее.
«Я сейчас поняла, что превращение науки в продукт — в два-три раза труднее, чем быть просто ученым», — признается она.
Сегодня ученая убеждена: если Казахстан действительно хочет развивать инновации и собственные технологии, стране необходимо не только финансировать исследования, но и строить мост между наукой и бизнесом с понятными правилами, работающей экспертизой, наставниками и поддержкой именно для ученых-предпринимателей.
Иначе даже самые сильные идеи рискуют так и остаться формулами в научных статьях.
Что делать, если хочется создать стартап, но страшно.
Главный совет тем, кто хочет запускать стартап в сфере науки, Гульнур Калимулдина формулирует просто: сначала проверить, нужен ли миру ваш продукт.
«Мы сами на старте этого не знали. Нужно делать большой анализ рынка, общаться с потенциальными клиентами и только потом понимать: будет ли реальный спрос на вашу технологию», — говорит она.
По ее словам, даже сильная научная разработка может оказаться преждевременной. Для одних стран технология может быть слишком «ранней», для других — рынок еще просто не готов к ее внедрению. Поэтому важно заранее понять, в какую сферу входить: медицину, спорт, промышленность или другой сектор, где продукт будет востребован здесь и сейчас.
Второй ключевой момент — понимание, что такое стартап как форма бизнеса. Наука и предпринимательство живут по разным правилам. Самый эффективный способ — участие в акселерационных и инкубационных программах.
Именно такие программы, по словам Гульнур Калимулдиной, стали для их команды переломным моментом. Они помогли не только «упаковать» технологию в продукт, но и полностью перестроить мышление от исследовательского к предпринимательскому.
«Это не про деньги. Это про большую цель».
Она часто задает себе вопрос: почему вообще решилась на Mirai Tech, при том что до этого у нее была устойчивая академическая карьера: наука, преподавание, исследования. Ответ, по ее словам, лежит не в рациональной плоскости.
«Наверное, это внутренние ценности. Что-то гораздо большее, чем просто работа», — признается ученая.
За последний год нагрузка выросла в два-три раза. Если раньше график был плотным, то теперь он стал предельным. И выдерживать такой темп, по ее словам, возможно только тогда, когда впереди стоит очень большая цель. При этом эта цель — не деньги и не личные награды.
«Для меня важно доказать, что казахстанцы, казахи могут создавать технологии мирового уровня. Что мы такие же сильные и мощные, как крупнейшие компании мира. И что наши разработки могут быть востребованы везде», — говорит она.
Ее мечта — чтобы Mirai Tech стал международной технологической компанией, но при этом остался казахстанским брендом. И чтобы за этим примером пошли другие ученые, исследователи, инженеры, которые тоже начнут создавать инновации внутри страны.
Второе ключевое качество, которое она сама в себе отмечает, жесткая дисциплина. Она сформировалась еще в Японии, во время PhD.
Выгорание было и не раз. Сейчас она уже сознательно смягчила режим: иногда позволяет себе больше сна и отдыха, понимая, что это важно для долгой дистанции. Но сама система дисциплины осталась незыблемой: приходить на работу в 8:30, работать до вечера, а затем продолжать дома. Этот ритм выстроен годами.
Третья опора — абсолютный фокус и планирование. В ее работе все строится через жесткие, иногда даже «страшные» планы. Когда-то она ставила себе задачу публиковать по 20−30 статей в ведущих научных журналах за год. В этом году их почти 20 — параллельно со стартапом.
Но, пожалуй, самым сильным внутренним драйвером она называет ответственность за людей.
«Я могла бы просто остаться профессором. Но у нас есть команда, есть специалисты, за которых я отвечаю. И мы все должны дойти до финальной цели. Здесь уже нет других вариантов», — говорит она.
Именно эта связка — большая идея, дисциплина, тотальный фокус и ответственность за команду — в итоге и стала тем внутренним «двигателем», который позволил научной разработке превратиться в настоящий технологический стартап.