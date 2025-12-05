Казахстанка вернулась из Японии и создала стартап за $1 млн, заинтересовав итальянцев

Этот стартап стал для нее первым и вырос не из бизнес-плана, а из многолетней фундаментальной науки. Идея родилась еще в 2019 году. Тогда она впервые задумалась о возможности заряжать электронику от движущегося материала. С момента первого замысла до готового продукта прошло почти шесть лет. Все это время команда работала на атомно-молекулярном уровне: подбирала электроды, тестировала различные материалы, изучала, как именно должна происходить деформация, чтобы возникала электроэнергия. Исследования велись за счет грантовых средств, сопровождались десятками экспериментов и научных публикаций.