Преподаватели столичных колледжей прошли курс по цифровым компетенциям

Почти 300 преподавателей колледжей Москвы прошли курс по цифровым компетенциям в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На онлайн-лекциях и практикумах преподаватели вместе с экспертами разбирали современные стандарты цифровой образовательной среды. Программа включала в себя три тематических раздела: подготовку к онлайн-уроку, проведение занятия и оценку результатов. Каждая часть сопровождалась практическим заданием. Например, педагоги разрабатывали планы уроков, создавали интерактивные элементы занятий и подбирали инструменты оценки знаний студентов и сбора обратной связи.
Кроме того, часть курса была посвящена изучению сценариев в «Московской электронной школе», использованию интерактивных досок и квиз-платформ.
Преподаватели работали в группах, решали кейсы с реальными задачами и применяли изученные инструменты на практике. Такой подход позволяет увидеть образовательный процесс глазами студентов и адаптировать методику под их ожидания с учетом требований рынка труда.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.