ФАС выдала предупреждения трем аэропортам

ФАС выдала предупреждения 3 аэропортам за взимание платы за регистрацию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров и проанализирует подобное в других аэропортах РФ, сообщили в ведомстве.

«ФАС выдала предупреждения главным операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. АО “Международный аэропорт Сочи”, АО “Аэропорт Храброво” и АО “Аэропорт Кольцово” взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров», — рассказали в ФАС.

Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров должны быть включены в базовый тариф. Действия аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы для регистрации пассажиров содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора.

Эту позицию поддерживает министерство транспорта России. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит против операторов аэропортов Сочи, Екатеринбурга и Калининграда антимонопольное дело.

«Ведомство продолжит проводить анализ действий главных операторов других аэропортов по предоставлению доступа к платформам для регистрации пассажиров», — пишет ФАС.