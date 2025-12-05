В Омске за 130 миллионов продают действующий спорткомплекс на Солнечной

Комплекс занимает двухэтажное здание и включает 25-метровый бассейн на пять дорожек, четыре сауны, шесть номеров для размещения гостей, кафе с просторной кухней, а также помещения, которые можно использовать под банкетный зал и спортивный зал площадью порядка 250−300 квадратных метров. Уточняется, что объект подключен ко всем необходимым для работы коммуникациям.