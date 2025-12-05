В Омске за 130 миллионов продают действующий спорткомплекс на Солнечной

В Кировском округе Омска выставлен на продажу действующий спортивный комплекс с бассейном. Объявление о реализации объекта, расположенного по адресу: улица 10-я Солнечная, 25, опубликовано на Авито.
Комплекс занимает двухэтажное здание и включает 25-метровый бассейн на пять дорожек, четыре сауны, шесть номеров для размещения гостей, кафе с просторной кухней, а также помещения, которые можно использовать под банкетный зал и спортивный зал площадью порядка 250−300 квадратных метров. Уточняется, что объект подключен ко всем необходимым для работы коммуникациям.
По данным продавца, сейчас площадь здания составляет около 1,5 тысячи кв. м, однако при реконструкции крыши её можно увеличить ещё примерно на 900 «квадратов» — до 3 000 кв. м.
Земельный участок площадью 3,3 тысячи кв. м находится в собственности. На территории, по оценке владельца, можно дополнительно разместить от восьми до десяти гостевых домов с банными чанами и беседками.
Стоимость спортивного комплекса с бассейном и саунами составляет 130 млн рублей.